Крещенские купания в Тюмени начались без происшествий

10:23 19 января 2026
Первый день крещенских купаний в Тюмени прошёл без происшествий - 18 января ни одного обращения за медицинской помощью к дежурившим на купелях в Тюмени бригадам скорой медицинской помощи не поступало.

Врачебные бригады продолжают обеспечивать безопасность крещенских купаний, в частности на Туре в районах Свято-Троицкого монастыря и озера Липового и 19 января, сообщает иформцентр правительства ТО.

Теги: Крещенские купания , скорая помощь
