В Тюменской области продолжаются крещенские купания

18 января, в сочельник Крещения Господня, во всех храмах Тюменской области состоялось великое освящение воды, на Велижанском и Метелевском водозаборах, обеспечивающих водой город Тюмень и после крестного хода на набережную Туры и освящения воды в реке начались крещенские купания. В Тюмени они проходят 18 и 19 января до полуночи у Свято-Троицкого монастыря и на озере Чемпионов, остальных городах и округах Тюменской области крещенские купания пройдут 19 января.

В обеспечении безопасности жителей и гостей нашего региона, которые придут в эти светлые дни на водные объекты и в храмы, будут задействованы сотрудники и техника подразделений Главного управления МЧС России по Тюменской области.