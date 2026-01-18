Авторынок-2026: эксперты прогнозируют рост цен на новые машины и корректировку "вторички"

Российский авторынок к 2026 году окажется под влиянием масштабных трансформаций в мировой промышленности и внутренних регуляторных изменений. Основными факторами, определяющими стоимость, станут повышение утилизационного сбора, переход на электрические платформы и волатильность цен на критически важное сырье.

"Глобальный тренд на электрификацию требует от производителей колоссальных инвестиций в новые технологии и строительство заводов по производству батарей. Эти капиталовложения неизбежно закладываются в конечную стоимость продукции. Ситуация осложняется высокой стоимостью редкоземельных металлов, лития и кобальта, а также необходимостью использования сложных микрочипов для систем автономного вождения и мультимедиа. Дополнительную нагрузку на цены создают инфляционные процессы, удорожание логистики и протекционистские меры, включая требования по локализации компонентов и таможенные барьеры", - рассказала профессор кафедры логистики Финансового университета при Правительстве РФ Надежда Капустина.

На вторичном рынке ситуация выглядит неоднозначно. Дефицит прошлых лет сформировал своего рода ценовой пузырь, который к 2026 году может начать сдуваться. Владельцы традиционных автомобилей с двигателями внутреннего сгорания сталкиваются с неопределенностью относительно их остаточной стоимости на фоне экологических запретов в ряде стран. Под наибольшим ударом окажется премиум-сегмент с высоким расходом топлива, который может начать ускоренно обесцениваться, - сообщает АиФ-Тюмень.

"Суммируя изложенное, можно констатировать, что к 2026 году покупатели столкнутся с продолжением тенденции удорожания новых автомобилей, особенно в сегменте электрических моделей. В данном сегменте технологическая премия пока не компенсируется экономией от масштаба производства, тогда как на вторичном рынке возможна коррекция завышенных оценок, особенно для автомобилей старше 10 лет с традиционными двигателями. В то же время можно ожидать несущественного увеличения цен на б/у авто до 10 лет вслед за подорожанием новых иномарок свыше 160 л.с. под влиянием увеличения утильсбора", - отметил доцент Финансового университета при Правительстве РФ Дмитрий Морковкин.