Праздники в музее: более двух тысяч гостей посетили музеи Ялуторовска в новогодние дни

С 15 декабря по 13 января музеи Ялуторовска приняли более двух тысяч гостей – организованные туристические группы и индивидуальных путешественников из разных регионов России, а также иностранных туристов из Казахстана, Беларуси и Германии. Для них была подготовлена культурная программа, проходившая на нескольких музейных площадках.

Популярностью пользовались "Рождественские встречи", которые впервые состоялись в Кофейном салоне краеведческого музея. Обновленная экспозиция, посвященная эпохе декабристов и их вкладу в историю Ялуторовска, вызвала интерес у публики. Посетителей встречали сотрудники музея в образах Матвея Ивановича Муравьева-Апостола и его супруги Марии Константиновны. Атмосферу салонного вечера дополняли поэтическое буриме, "живые картины" и старинные игры XIX века.

Музей "Торговые ряды" стал центром детского досуга. Здесь прошла новогодняя программа "Дозор Мороза-Воеводы", включающая экскурсии-квесты и интерактивные занятия для детей. Юные посетители читали сказки вслух, участвовали в мастер-классах.

По материалам Ялуторовского музейного комплекса.