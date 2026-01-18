Тюменцы все чаще ходят в бары и рестораны

Кафе, бары и рестораны все также популярны у тюменцев. За 11 месяцев 2025 года жители потратили в местах общепита 49 млрд 923,2 млн рублей. С учетом численности населения, в среднем чек каждого – чуть меньше 2,8 тысячи рублей в месяц. За год оборот увеличился на 8,7%, по динамике Тюменская область на втором месте после Свердловской в Уральском федеральном округе.

В ноябре тюменцы потратили в заведениях 5 млрд 031,2 млн рублей. Хотя рекорд года был установлен в октябре – 5 млрд 188,1 млн руб.

В целом в январе-ноябре жители УрФО заплатили в кафе, барах, ресторанах 346 млрд 076,6 млн рублей, а в России в целом - 3 трлн 865,3 млрд рублей, - сообщает Вслух.ру.