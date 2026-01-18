Аромат с пользой: эксперты рассказали, чем ценны апельсиновые корки

Как лучше использовать апельсиновую кожуру, рассказали агрономы филиала ФГБУ "Россельхозцентр" по Тюменской области.

Если в комнатных цветах завелись почвенные мушки, то кусочки свежей апельсиновой кожуры необходимо слегка заглубить в почву, чтобы отпугнуть взрослых насекомых, и избежать кладки личинок.

При борьбе с муравьями на садовом участке, можно измельчить корки, смешанные с водой, полученную массу влить в муравейник. Эфирные масла токсичны для муравьев, и они начнут покидать свое место жительства.

Летом на плодовых деревьях можно наблюдать наличие тли, чтобы избавиться от этого вредителя, сделайте концентрированную настойку из двух стаканов апельсиновых корок и 10 литров воды. Дать настояться 5-7 дней и опрыскивать деревья после цветения.

Для гортензий, родендронов и тех, кто любит более кислую почву, можно в приствольные круги заделать измельченные апельсиновые корки.

Для слизней, атакующих ваш сад, апельсиновые корки послужат приманкой. Измельчите корки, добавьте воду, полученную кашицу расставьте в мелкой таре на грядках. Ловушки необходимо прикопать в огороде так, чтобы их края находились на уровне почвы. И не забываем в дальнейшем периодически собирать и уничтожать вредителей, - сообщает АиФ-Тюмень.