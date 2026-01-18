Стало известно, сколько готовы платить врачам в Тюменской области

В Тюменской области более 1,1 тыс. вакансий в области здравоохранения и социальных услугах.



В регионе смогут трудоустроиться 67 врачей (без указания профиля): для них зарплата 99 тыс. 593 руб. Терапевты станут зарабатывать до 79 тыс. 307 руб., для них открыто 16 вакансий.



Анестезиологи будут получать до 111 800 руб. в месяц, стоматологи-терапевты – до 106 тыс. 667 руб. (по шесть вакансий), врач клинической лабораторной диагностики – до 103 тыс. 054 руб. (две вакансии).



Медорганизациям Тюменской области требуются 53 фельдшера, для них зарплата до 54 тыс. 448 руб. Кроме того, 95 медсестер – с зарплатой до 44 тыс. 014 руб., - сообщает Вслух.ру.