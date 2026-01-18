Осторожно, обман: мошенники действуют под видом поиска бойцов СВО

В новогодние каникулы жертвами телефонных аферистов стали 37 жителей Тюменской области. Сумма потерь превысила 14 миллионов рублей.

Помимо звонков от "банков" и "силовиков", набирают обороты такие махинации:

1. Обман под видом помощи в поиске бойцов СВО. Злоумышленники рассылают файлы с именами вроде "ПоискСВО.apk" или "Список (2025).apk", которые при установке получают полный контроль над телефоном.

2. Обман через фиктивные IT-курсы. После регистрации на обучение жертве последовательно звонят "сотрудники" госуслуг, банка и спецслужб, запугивая уголовным делом и выманивая коды из СМС.

Полиция и эксперты по кибербезопасности рекомендуют:

* Никогда и никому не сообщайте PIN-коды, CVC-коды карт, одноразовые пароли из СМС и паспортные данные по телефону. Настоящие сотрудники банков этого не требуют.

* Не устанавливайте приложения по ссылкам из СМС или писем. Скачивайте программы только из официальных магазинов App Store и Google Play.

* Не перезванивайте на номера, указанные в подозрительных сообщениях. Для проверки информации звоните только по контактам с официальных сайтов организаций.

* Включите двухфакторную аутентификацию в банковских приложениях и на портале госуслуг.

* При любом давлении ("срочно", "ваш счет взломали", "акция скоро закончится") – немедленно прервите разговор. Обсудите ситуацию с близкими или позвоните в банк по номеру с обратной стороны карты, - сообщает Тюменская область сегодня.