Ковер будущего: в Тюмени планируют создать генеративную версию традиционного изделия

В Тюменском музейно-просветительском объединении продолжают создавать версию генеративного ковра. Нейросеть Kandinsky обрабатывает пожелания посетителей выставки "Сибирский махровый ковер".

В финале готовое изделие создадут на Сибирской ковровой фабрике, - сообщают организаторы.

"Проект по созданию генеративного ковра перешел в важный внутренний этап работы. Сейчас мы внимательно читаем отзывы посетителей выставки "Сибирский махровый ковер", собираем истории, анализируем слова, интонации, повторяющиеся образы. В этих коротких фразах память о доме, тепло семейных встреч, узнаваемые детали из детства. Именно из них складывается будущей дизайн ковра. Нейросеть Kandinsky продолжает работать с вашими отзывами, превращая эмоции и воспоминания в визуальные элементы", - рассказали в музее имени Словцова.

Тем, кто желает поделиться своей историей, сделать это можно на выставке или онлайн с хэштегом #НитиСибири, - сообщает Тюменская линия.