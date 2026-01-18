Новые правила и ответственность: в России вступили в силу изменения по воинскому учету

Изменения, касающиеся ответственности граждан за нарушение правил воинского учета, которые теперь подразумевают круглогодичное наложение штрафов за неуведомление военкомата о смене места жительства, вступили в силу.

Доцент Финансового университета при Правительстве РФ Дмитрий Морковкин поясняет, что юридическое понятие переезда в этом контексте существенно отличается от бытового: обязанность сообщить о смене адреса возникает, если человек покидает место жительства или пребывания на срок более трех месяцев или выезжает за пределы муниципального образования. Переезд в соседний дом в пределах одного района, где работает тот же военкомат, формально уведомления не требует, однако эксперт предупреждает, что на практике комиссариаты часто настаивают на актуализации данных при любом изменении фактического адреса. Срок для предоставления такой информации строго 14 дней с момента прибытия на новое место.

Профессор Финансового университета при Правительстве РФ, д.э.н. Надежда Капустина отмечает, что административное законодательство устанавливает срок давности для привлечения к ответственности в два месяца, однако судебная практика показывает неоднозначность в определении момента совершения правонарушения.

По ее словам, одни суды считают таким моментом сам факт переезда, а другие рассматривают ситуацию как длящееся правонарушение, что теоретически позволяет штрафовать гражданина за каждый день непредставления сведений. Несмотря на то, что штраф по статье 21.5 КоАП РФ составляет от 100 до 500 рублей, эксперты подчеркивают, что главная проблема заключается не в финансовых санкциях. Факт уклонения от учета может стать основанием для более серьезного разбирательства, если будет установлена цель избежать призыва.

Отсутствие официальной регистрации по новому адресу не гарантирует анонимности: военкоматы активно используют данные из системы персонифицированного учета Социального фонда России о трудоустройстве, информацию об обращениях в поликлиники, данные о детях в школах и даже свидетельские показания.

Правила касаются не только призывников от 18 до 30 лет, но и всех военнообязанных в запасе, чей предельный возраст пребывания в реестрах может составлять от 50 до 65 лет в зависимости от звания. Наличие отсрочки или освобождения от призыва не снимает с гражданина обязанности информировать военкомат о своих перемещениях до момента полного снятия с учета, - сообщает Мегатюмень.