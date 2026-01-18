Медицинский прорыв: тюменские врачи первыми имплантировали пациенту устройство "Оптимайзер"

22-летний житель Заводоуковска, Дмитрий попал в ОКБ № 1 с воспалением сердца, возникшим после перенесенной инфекции. На обследовании врачи констатировали: сердце едва справляется с нагрузкой, а кардиостимулятора, который спасает мужчину от внезапной остановки сердца, уже недостаточно. Была необходима пересадка органа.

Врачи отделения хирургического лечения сложных нарушений ритма сердца и электрокардиостимуляции применили новую технологию, которая раньше использовали только в федеральных центрах в качестве клинической апробации. Молодому человеку имплантировали под кожу устройство, которое поможет дождаться следующей операции без риска для жизни.

"Устройство называется "Оптимайзер". Его ставят только пациентам с критической сердечной недостаточностью, со сниженной фракцией выброса. Это что-то вроде кардиостимулятора, но у него другой принцип действия. Он наносит импульсы в сердце, чтобы лечить сердечную недостаточность. После его установки у пациента улучшается кровообращение и мышечная сократительная способность сердца", - пояснил заведующий отделением хирургического лечения сложных нарушений ритма сердца и электрокардиостимуляции Дмитрий Хомутинин.

Теперь у молодого человека есть время, чтобы дождаться пересадки сердца и вернуться к полноценной жизни, - сообщила Мария Заводовская, пресс-секретарь ОКБ №1 (г. Тюмень).