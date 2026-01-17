Агроном посоветовала, как выращивать зелень в домашних условиях

Агроном филиала ФГБУ "Россельхозцентр" по Тюменской области Нурания Шарыгина считает, самое простое - это выгонка лука. "Можно конечно просто взять стакан, налить воды и поместить туда лук, но он скоро начинает подгнивать и неприятно пахнуть, поэтому лучше взять огородной земли или покупной субстрат, подходящую емкость для посадки, она должна иметь дренажные отверстия, глубина зависит от размера луковиц, - рассказала она. - Насыпаем в емкость грунт, увлажняем, практически вплотную раскладываем луковицы и засыпаем почвой так, чтобы верхняя треть репки осталась открытой. Поливаем".

Чтобы получить зелень побыстрее, следует убрать емкость в темное, прохладное место (до +15 градусов), а через неделю перенести на светлый подоконник и ждать зеленое перо.

Кроме лука можно посеять кресс-салат, выбрать надо сорта короткого срока созревания, которые уже через 30-35 дней будет вас радовать своим урожаем.

"Семена кресс-салата можно выращивать не только на слое земли, но и на опилках или торфе, слой должен быть больше 2 см. Хорошо увлажняем. В стакан с водой всыпаем семена, немного ждем, когда семенная оболочка разбухнет и станет похожей на кисель. Затем ложкой вынимаем семена и распределяем по поверхности субстрата, делаем это довольно плотно, но в один слой, - рекомендует Нурания Шарыгина. - Закрываем емкость пленкой и ставим на подоконник, при необходимости защищаем от прямых солнечных лучей. Уже через день можно заметить, что семена проклюнулись. Спустя еще сутки пленку можно будет убрать. Оптимальная температура для выращивания кресс-салата плюс 15°С, жару он не переносит: начинает увядать".

Для любителей листового салата агроном, рекомендует выбирать скороспелые сорта - Танго, Гурман, Задор, которые будут готовы к срезке уже через 4 недели. Для них необходим световой день длиной 12- 14 часов, поэтому потребуется досвечивание. Оптимальная температура выращивания плюс 18-21°С. Для посева семян салата агроном рекомендует взять неглубокие емкости, высотой около 15 см, чтобы были дренажные отверстия, - сообщает Тюменская линия.