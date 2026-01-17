Тюменским родителям напомнили о необходимости проверить остаток льготных поездок у школьников

Первого числа месяца (как обычно в учебный год) зачислены поездки на предстоящий месяц. Их количество рассчитывается исходя из двух поездок в день за минусом каникул, праздников и воскресений). В январе - 18 учебных дней, соответственно, 36 поездок.

Однако часть льготных поездок может быть уже потраченной. Проверить остаток возможно в билете, а также в личном кабинете на сайте АО ТТС https://www.oao-tts.ru/, сформировав историю поездок за последние несколько дней.

Заодно можно проверить и пополнить баланс на карте ребенка. Напомним, что с 1 января 2026 года одна поездка для учеников обойдется в 8,4 руб. (20% от тарифа).

То же самое можно сделать студентам, которые платят половину тарифа, то есть 21 рубль. В январе у очников есть 54 поездки, - сообщает Вслух.ру.