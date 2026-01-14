Брак понарошку потребовала расторгнуть прокуратура Тюмени

В Тюмени по иску прокурора прекращен фиктивный брак между 37-летними гражданкой России и гражданином Азербайджана, так как по факту семьи не было, сообщили в облпрокуратуре.

Установлено, что 37-летний гражданин Азербайджана в 2023 году предложил 37-летней тюменке заключить фиктивный брак с целью облегчения получения им разрешения на временное проживание в России, а в дальнейшем и вида на жительство стране. Брак был заключен без намерения создать семью, прокурор округа обратился в суд Тюмени с исковым заявлением о признании его недействительным со дня его заключения и аннулировании актовой записи о заключении брака. Ленинский райсуд требования удовлетворил.