В Ялуторовске эффективно работает сосудистый центр

В прошлом году на базе Областной больницы №23 (г. Ялуторовск) был открыт региональный сосудистый центр (РСЦ). Сейчас в его структуру входит отделение кардиологии с палатой интенсивной терапии и отделение рентгенхирургических методов диагностики и лечения.

Там установлено современное оборудование – российская ангиографическая система АКР "Электрон" - единственная на данный момент альтернатива зарубежным системам.

На ангиографе можно выполнить диагностику – и сразу провести операцию для спасения жизни пациента. Современные технологии визуализации делают изображение максимально четким и детальным.

В РСЦ работают врачи-кардиологи, врачи по рентгенэндоваскулярной диагностике и лечению. Штат специалистов полностью укомплектован. Используются качественные расходные материалы, больница обеспечена всем необходимым, что позволяет оказывать на сегодняшний день экстренную, качественную и своевременную медицинскую помощь пациентам с острым коронарным синдромом в круглосуточном режиме.

Первоначально при открытии центра, он оказывал помощь пациентам из Ялуторовска и Ялуторовского МО. Постепенно зона обслуживания выросла до восьми районов - г. Ялуторовск, Ялуторовский МО, Упоровский МО, Омутинский МО, Юргинский МО, г. Заводоуковск, Заводоуковский МО, Исетский МО (более 130 тысяч прикрепленного населения).

Кроме экстренной медицинской помощи пациентам с острым коронарным синдромом, в РСЦ оказывают помощь и плановым пациентам. Проведено уже более 500 коронароангиографий, из них более 160 пациентам выполнено стентирование коронарных артерий. Все это позволяет не только спасать жизни, но и улучшать качество жизни пациентов и их продолжительность, - сообщает пресс-служба Областной больницы №23 (г. Ялуторовск).