Работа есть: в Тюменской области открыты сотни вакансий в сфере торговли

В Тюменской области более 19 тысяч вакансий, в том числе более 750 - в сфере торговли и ремонта транспорта.

Организации примут 217 продавцов-кассиров, 49 продавцов продовольственных товаров, 16 продавцов непродовольственных товаров, 70 кассиров. Также смогут трудоустроиться 29 продавцов-консультантов. Зарплата для работников - до 46-52 тыс. рублей в месяц.

При этом менеджерам в торговле готовы платить до 90 тыс. рублей, открыто 16 вакансий. Менеджеры по продажам смогут получать до 75 тыс. 714 руб. (есть 11 мест), торговым представителям - до 61 тыс. 958 руб. (нужны три работника).

Найти работу можно в Тюменской области и в других сферах. В каникулы в помощь интерактивный сайт службы занятости населения https://czn.admtyumen.ru/, - сообщает Вслух.ру.