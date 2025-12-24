Тюменские власти объяснили, почему детей из Казахстана не приняли в местные школы

Скриншот https://t.me/na_regnum/28242

Сразу две истории про переехавших из Казахстана русскоговорящих девочек, которых не приняли в школы Тюмени из-за того, что они не смогли сдать языковые тесты для зачисления, опубликовал "Регнум" и другие издания. В департаменте образования Тюменской области разъяснили ситуацию.

Первая история. Сестры Фольц 8 и 15 лет переехали с родителями в Тюмень в сентябре, по итогам тестирования на знание русского языка младшая набрала 60 баллов, старшая 40. Со слов их матери Елены Морозовой девочки учатся средне, но русский язык знают хорошо.

Вторая история. 12-летняя София Клименко приехала из Казахстана в Тюмень с родителями в августе. Им выдали ВНЖ — теперь они ждут получения гражданства. В Казахстане она училась в русской школе и окончила пять классов. По русскому языку и литературе у неё было "отлично". В России в школу не поступила - для зачисления ей не хватило двух баллов за тест на знание устного языка.

В информационном центре правительства Тюменской области пояснили, что в соответствии с федеральным законодательством каждый ребенок без российского гражданства обязан сдать тест на знание русского языка. Уровень сложности зависит от того, в какой класс поступает ребенок. Для зачисления со 2 по 11 классы оценивается не только устная речь, но знание грамматики и правописания. Содержание экзамена, критерии оценивания и минимальные проходные баллы утверждены Рособнадзором. Процесс сдачи экзамена фиксируется - ведется аудио и видеозапись. Результаты можно обжаловать, подав апелляцию.

Упомянутые в первой истории девочки, по данным депобразования ТО, учились в одной из школ Казахстана, где уроки русского языка были два раза в неделю, что мало для успешного освоения школьной программы в России, тем более в выпускных классах. Заявлений от родителей на аппеляцию не поступило. 23 декабря в Тюмени представители администрации города встретились с родителями этих детей. Им предложили оказать поддержку в подготовке детей к тестированию. Дополнительно изучается вопрос получения гражданства девочками, у родителей тоже нет гражданства РФ.

София из второй истории будет пересдавать тест 26 декабря. Итоги ее тестирования родители пытались оспорить, но после подачи апелляции количество первичных баллов не изменилось. В депобразования отметили по программе

Тестирование проводится в соответствии с Порядком проведения тестирования, утвержденным приказом Минпросвещения России от 04.03.2025 № 170, и строго по разработанным Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки диагностическим материалам, содержащим инструкцию по проведению и критерии оценивания. Приказом Рособрнадзора также утверждено минимальное количество баллов, необходимых для успешного прохождения тестирования.

София продемонстрировала уровень владения русским языком, недостаточный для зачисления в школу. Родители подали аппеляцию, но и после нее количество первичных баллов не изменилось. В депобразования отметили, что есть упрощенное тестирование по языку, когда для поступления в школу нужно сдать только устную часть экзамена - в случае если семья из-за рубежа переезжает в Россию как участник госпрограммы по оказанию содействия добровольному переселению в РФ соотечественников, однако родители девочки таких документов не предоставили.

В информцентре правительства заверили, что администрация города держит на контроле ситуацию с тестированием русскоязычных детей, переехавших из других стран.