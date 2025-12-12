В Тюмени молодые семьи продолжают получать соцвыплаты на жильё

С 2006 года в Тюмени действует программа социальной поддержки молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий. За это время более 8,6 тысячи семей смогли приобрести или построить собственное жильё с помощью социальных выплат.

В городской администрации рассказали, что в 2025 году такую выплату уже получили 172 семьи. В преддверии Нового года ещё 35 молодых семей получили свидетельства на право получения социальной выплаты. Эти средства можно использовать на покупку жилья, строительство дома или погашение ипотечных кредитов.