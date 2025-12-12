В Тюмени молодые семьи продолжают получать соцвыплаты на жильё

14:25 12 декабря 2025
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати

В Тюмени молодые семьи продолжают получать поддержку на жильё

С 2006 года в Тюмени действует программа социальной поддержки молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий. За это время более 8,6 тысячи семей смогли приобрести или построить собственное жильё с помощью социальных выплат.

В городской администрации рассказали, что в 2025 году такую выплату уже получили 172 семьи. В преддверии Нового года ещё 35 молодых семей получили свидетельства на право получения социальной выплаты. Эти средства можно использовать на покупку жилья, строительство дома или погашение ипотечных кредитов.

NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

, 2025