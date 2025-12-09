В селе Бердюжье открыли мемориал, посвященный героям-защитникам Отечества

В Бердюжье открыли мемориал, посвященный героям-защитникам Отечества. Как сообщает пресс-служба администрации Бердюжского округа, торжественная церемония состоялась в преддверии Дня героев Отечества. Участники мероприятия возложили цветы к мемориалу.
"Этот памятник увековечил память тех жителей Бердюжского округа, кто погиб, исполняя свой воинский долг, и не вернулся домой с поля боя. Теперь это святое для нас место, где мы будем встречаться, чтобы почтить память наших героев за их подвиги, мужество и верность долгу", - сказал глава Бердюжского округа Александр Хуснулин.
Руководитель муниципалитета отметил, что мемориал дополнят памятные доски с фамилиями земляков, погибших в ходе выполнения воинского долга.
Фото пресс-службы администрации Бердюжского округа
