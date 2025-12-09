Роспотребнадзор открыл горячую линию по детским товарам и новогодним подаркам

С 8 по 19 декабря Роспотребнадзор проводит тематическую горячую линию. Специалисты проконсультируют граждан по вопросам качества и безопасности детских товаров: одежды, обуви, игрушек, питания, а также помогут с выбором новогодних подарков. Консультации включают разъяснение действующих гигиенических нормативов.

Обратиться можно по следующим телефонам:

1. Управление Роспотребнадзора по Тюменской области:

Телефоны: 8 (3452) 20-24-03, 63-89-82 (доб. 212), 20-31-11.

Часы работы: Пн-Чт: 09:00–18:00, Пт: 09:00–16:45.

Перерыв: 13:00–13:45.

2. ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Тюменской области":

Телефон: 8 (3452) 567-990 (доб. 3722, 3723).

Часы работы: Пн-Чт: 08:00–17:00, Пт: 08:00–14:30.

Перерыв: 12:00–12:30.

3. Территориальные отделы для жителей районов области (работают Пн-Чт: 08:00–17:00, Пт: 08:00–15:45, перерыв 12:00–12:45):

Голышмановский, Армизонский, Аромашевский, Омутинский р-ны: 8 (34546) 2-51-59, 2-57-14.

г. Ялуторовск, Заводоуковский ГО, Упоровский, Юргинский, Ялуторовский р-ны: 8 (34542) 9-03-41, 9-03-46; г. Ялуторовск: 8 (34535) 2-01-70.

Ишим, Ишимский, Абатский, Викуловский, Сорокинский р-ны: 8 (34551) 2-37-28, 6-03-50.

Бердюжский, Казанский, Сладковский р-ны: 8 (34553) 4-19-08, 4-20-16.

Тобольск, Тобольский, Вагайский, Уватский, Ярковский р-ны: 8 (3456) 25-21-83, 24-68-89, 24-09-46.

Круглосуточно и бесплатно работает Единый консультационный центр Роспотребнадзора: 8 800 555 49 43.