Роспотребнадзор открыл горячую линию по детским товарам и новогодним подаркам

С 8 по 19 декабря Роспотребнадзор проводит тематическую горячую линию. Специалисты проконсультируют граждан по вопросам качества и безопасности детских товаров: одежды, обуви, игрушек, питания, а также помогут с выбором новогодних подарков. Консультации включают разъяснение действующих гигиенических нормативов.
Обратиться можно по следующим телефонам:
1. Управление Роспотребнадзора по Тюменской области:
Телефоны: 8 (3452) 20-24-03, 63-89-82 (доб. 212), 20-31-11.
Часы работы: Пн-Чт: 09:00–18:00, Пт: 09:00–16:45.
Перерыв: 13:00–13:45.
2. ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Тюменской области":
Телефон: 8 (3452) 567-990 (доб. 3722, 3723).
Часы работы: Пн-Чт: 08:00–17:00, Пт: 08:00–14:30.
Перерыв: 12:00–12:30.
3. Территориальные отделы для жителей районов области (работают Пн-Чт: 08:00–17:00, Пт: 08:00–15:45, перерыв 12:00–12:45):
Голышмановский, Армизонский, Аромашевский, Омутинский р-ны: 8 (34546) 2-51-59, 2-57-14.
г. Ялуторовск, Заводоуковский ГО, Упоровский, Юргинский, Ялуторовский р-ны: 8 (34542) 9-03-41, 9-03-46; г. Ялуторовск: 8 (34535) 2-01-70.
Ишим, Ишимский, Абатский, Викуловский, Сорокинский р-ны: 8 (34551) 2-37-28, 6-03-50.
Бердюжский, Казанский, Сладковский р-ны: 8 (34553) 4-19-08, 4-20-16.
Тобольск, Тобольский, Вагайский, Уватский, Ярковский р-ны: 8 (3456) 25-21-83, 24-68-89, 24-09-46.
Круглосуточно и бесплатно работает Единый консультационный центр Роспотребнадзора: 8 800 555 49 43.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru