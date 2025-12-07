Полезно ли горячее молоко в сезон простуд

Врач-педиатр Константин Морозов считает, баня - отличное средство стимуляции сил организма, но не в период заболевания. В момент острой инфекции иммунитет уже прикладывает все усилия для борьбы с заболеванием. Стимулирование его, особенно в период лихорадки, может пагубно воздействовать на общее самочувствие больного. Также не стоит забывать, что на фоне вирусных инфекций возможно присоединение бактериальной - синусит, ангина, пневмония. При них любые температурные воздействия могут привести к резкому ухудшению самочувствия и другим осложнениям. Баню лучше посещать после ОРВИ, когда человек уже здоров, чтобы снизить риски повторных заболеваний, - отмечает специалист.

Горячее молоко с медом также полезно, как и содержащее витамины теплое питье. Мед обладает небольшим обволакивающим эффектом, снижая першение в горле, - сообщает Мегатюмень.

- Любое обильное теплое питье полезно. Это помогает более активно фильтровать кровь почкам, а также уменьшает боль в воспаленном горле из-за тепла. Касательно входящих в состав продуктов, то хорошо, если они богаты витаминами. Помимо малины и лимона, можно также выделить имбирь, черную смородину, - говорит врач.

По его словам, чеснок будет полезен как природный антисептик за счет фитонцидов и содержащихся в нем витаминов.

Морозов не рекомендует прикладывать сухие горчичники в носки на ночь: "Это связано с тем, что ноги активно потеют, особенно во время лихорадки, поэтому горчичники быстро намокнут. Длительный контакт с кожей может привести к развитию ожога, особенно в бессознательном состоянии во время сна".