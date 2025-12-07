В тюменском роддоме появился новый неонатолог

В Родильном доме №2 (г. Тюмень) появился новый врач-неонатолог Руслан Азизов.

Последний год учебы в школе стал периодом интенсивной подготовки к вступительным экзаменам в Тюменскую медицинскую академию. Именно там, в стенах вуза, сформировались основы будущих профессиональных компетенций. В 2017 году он успешно завершил обучение и получил диплом врача.

Выбор узкого профиля был обусловлен рядом факторов. В окружении Руслана были друзья и коллеги, выбравшие именно эту специальность. Наблюдая за ними, слушая рассказы, будущий специалист осознал свое призвание. Окончательно решив стать неонатологом, он прошел обучение в ординатуре.

Во время пандемии COVID-19 Руслан оказался в роли врача-стажера в моногоспитале, помогая справляться с последствиями пандемии. Несмотря на это, стремление вернуться к работе неонатолога сохранилось.

В 2023 году Руслан Азизов возобновил практику неонатолога в перинатальном центре города Ишима. Однако желание быть ближе к семье привело его обратно в Тюмень, где он поступил на должность врача-неонатолога в отделение новорожденных родильного дома №2, - сообщает Эльвира Губина, пресс-секретарь Роддома №2 (г. Тюмень).