В шоу-интуиции "Образ создателя" могут поучаствовать тюменцы

В пятницу, 12 декабря в 18:30 в большом зале "Конторы пароходства" состоится шоу "Образ создателя". Участники смогут проверить свою интуицию и узнать больше о творческих деятелях региона.

Событие объединит творческие сообщества и создателей в возрасте от 18 лет. В формате интерактивной игры им предстоит угадывать неожиданные и малоизвестные факты из жизни и работы приглашенных художников-иллюстраторов: Анастасии Столбовой, Виктории Лобановой, Дмитрия Горшкова, Софии Саевец, Елены Кармаковой, Динары Фархутдиновой, Елены Юстус, Елизаветы Помеловой, Амалии Мухамеджановой и Алины Мамонтовой.

Каждый факт основан на реальных историях, подготовленных совместно с героями. Гости смогут наблюдать за процессом на сцене или стать активными участниками, включившись в обсуждение и предлагая собственные версии, - сообщает КП-Тюмень.

— Мы создали этот формат, чтобы показать творцов с новой стороны — не как публичных фигур, а как живых людей с уникальными историями. В основу шоу легла идея соединить игру, профессиональные детали и личные факты из их жизни. Нам было важно, чтобы участники смогли не только узнать, но и почувствовать, чем дышит локальное творческое сообщество Тюмени, и по-настоящему познакомиться с теми, кто создает культурную среду нашего города, — рассказала Анна Щербакова, соруководитель проекта.