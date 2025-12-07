Влияет ли аномально теплая зима на здоровье, ответила врач

Врач-инфекционист Светлана Звонцова считает, мягкая погода способствует более интенсивной и продолжительной циркуляции респираторных вирусов. При температурах от -10 до +10°C вирусы гриппа, COVID-19, RSV и других дольше сохраняют активность на поверхностях и в воздухе. Отсутствие сильных морозов, которые способствуют быстрой инактивации патогенов, усугубляет ситуацию.

Фактором риска врач называют то, что в слякотную погоду люди больше времени проводит в закрытых, плохо проветриваемых помещениях, что идеально для воздушно-капельной передачи вирусов. Кроме того, резкие перепады температур при переходе с улицы в теплое помещение могут ослаблять местный иммунитет слизистых оболочек.

"Особенностью сезона является одновременная циркуляция множества патогенов, что может привести к растянутому периоду заболеваемости. Также сохраняется активность традиционных зимних кишечных инфекций, таких как норовирус и ротавирус", - говорит Светлана Звонцова.

Теплая зима несет и неожиданные угрозы. Раннее и нестабильное снеготаяние повышает, хоть и незначительно, риск лептоспироза — опасной бактериальной инфекции, передающейся через воду, загрязненную выделениями грызунов. Выйти из спячки при +3...+5°C могут и клещи, что создает риск заражения клещевым энцефалитом и боррелиозом уже в конце зимы — начале весны.

Ключевыми мерами профилактики являются: своевременная вакцинация от гриппа, COVID-19 и клещевого энцефалита, строгое соблюдение гигиены рук и "респираторного этикета", регулярное проветривание помещений и увлажнение воздуха, поддержание общего иммунитета через здоровый сон, питание и умеренную активность. А в случае болезни важно оставаться дома и вызвать врача, - сообщает АиФ-Тюмень.