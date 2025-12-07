Тюменский врач посоветовал, как быстро согреться дома

Заведующий отделением медицинской профилактики ГАУЗ ТО "Городская поликлиника №1" Евгений Суслов рассказал, как лучше действовать, а что ни в коем случае нельзя делать, если в доме стало холодно.
– Человек долго не ощущает, насколько он уже переохладился. Первые симптомы часто принимают за усталость, а время уже упущено, – подчеркивает Евгений Суслов. – Главная задача – замедлить потерю тепла телом и сохранить максимально комфортную температуру в квартире.
Как согреться, если дома холодно: краткие рекомендации врача
- надевайте 3 слоя одежды (термобелье/хлопок → флис/шерсть → теплый костюм);
- не забывайте про носки, тапочки, шапку или капюшон;
- используйте грелки, одеяла с подогревом или бутылки с горячей водой;
- закройте окна, двери и плотные шторы, изолируйте холодные комнаты.
- пейте теплые напитки (чай, морс, компот, горячую воду);
- ешьте горячие супы, каши, тушеные овощи, мясо, рыбу, бобовые;
- делайте легкую гимнастику или ходите по комнате;
спите в теплой пижаме и носках под плотным одеялом, можно с грелкой.
- ограничьте пребывание в холодных комнатах;
следите за признаками переохлаждения (сонливость, вялость, спутанность сознания).
Чего нельзя делать:
- обогревать помещение газовой плитой или духовкой (риск отравления);
- употреблять алкоголь;
- ставить обогреватели вплотную к мебели и шторам;
- игнорировать озноб, бледность кожи, онемение пальцев, - сообщает Тюменская область сегодня.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru