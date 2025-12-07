Тюменский врач посоветовал, как быстро согреться дома

Заведующий отделением медицинской профилактики ГАУЗ ТО "Городская поликлиника №1" Евгений Суслов рассказал, как лучше действовать, а что ни в коем случае нельзя делать, если в доме стало холодно.

– Человек долго не ощущает, насколько он уже переохладился. Первые симптомы часто принимают за усталость, а время уже упущено, – подчеркивает Евгений Суслов. – Главная задача – замедлить потерю тепла телом и сохранить максимально комфортную температуру в квартире.

Как согреться, если дома холодно: краткие рекомендации врача

- надевайте 3 слоя одежды (термобелье/хлопок → флис/шерсть → теплый костюм);

- не забывайте про носки, тапочки, шапку или капюшон;

- используйте грелки, одеяла с подогревом или бутылки с горячей водой;

- закройте окна, двери и плотные шторы, изолируйте холодные комнаты.

- пейте теплые напитки (чай, морс, компот, горячую воду);

- ешьте горячие супы, каши, тушеные овощи, мясо, рыбу, бобовые;

- делайте легкую гимнастику или ходите по комнате;

спите в теплой пижаме и носках под плотным одеялом, можно с грелкой.

- ограничьте пребывание в холодных комнатах;

следите за признаками переохлаждения (сонливость, вялость, спутанность сознания).

Чего нельзя делать:

- обогревать помещение газовой плитой или духовкой (риск отравления);

- употреблять алкоголь;

- ставить обогреватели вплотную к мебели и шторам;

- игнорировать озноб, бледность кожи, онемение пальцев, - сообщает Тюменская область сегодня.