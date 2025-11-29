Тюменские агрономы рассказали, какие цветы пора сеять на рассаду

Агроном филиала ФГБУ "Россельхозцентр" по Тюменской области, Степина Наталья рассказала, ноябрь и декабрь считаются лучшим временем для посева эустомы. У этого растения длительный период выращивания – с момента посева до появления первых цветков может пройти более полугода. Чтобы уже в начале лета наслаждаться яркими цветами в своем саду, рекомендуется начинать посев семян на рассаду именно в эти месяцы.

Семена эустомы мелкие, рекомендуется применять метод поверхностного проращивания. Субстрат для посева семян следует выбирать легкий по механическому составу, богатый питательными веществами и хорошо водопроницаемый с уровнем кислотности – 6,0-7,0. Допускается использование готового почвогрунта. Оптимальная температура для прорастания семян от +20 до 25°C. Эустома хорошо растет при высокой интенсивности освещения. Зимой необходимо обеспечивать длительное освещение более 15 часов в сутки, для этого лучше использовать фитолампы.

Сеянцы поливают теплой водой раз в неделю или после просыхания субстрата на несколько сантиметров. Оптимальная относительная влажность воздуха – 45-65%. Не рекомендуется опрыскивать эустому.

Всходы появляются примерно через две недели. После всходов на протяжении нескольких месяцев сеянцы растут медленно. Чтобы обеспечить более быстрый и полноценный рост через несколько месяцев растения необходимо пикировать в отдельные небольшие контейнеры. Высаживают эустому в открытый грунт при устойчивой теплой погоде. Ночью температура не должна опускаться ниже +15°C, днем – не ниже +20°C, - сообщает КП-Тюмень.