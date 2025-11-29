Мошенники стали действовать через пенсионеров, чтобы лишать квартир тюменцев

На российском рынке недвижимости шуму наводят мошеннические сделки купли-продажи квартир с участием пенсионеров. Пожилые сначала продают жилье, отдают деньги мошенникам, а после – оспаривают сделки, заявляя, что в момент подписания договора находились под влиянием мошенников и не отдавали себе отчета в действиях.

В итоге суд встает на сторону пожилого продавца и отменяет сделку, оставляя честных покупателей без жилья и без денег, а иногда и с долгами.

В Тюменской области уже заведено 9 уголовных дел о подобном мошенничестве с квартирами пенсионеров за 2024-2025 год, сообщили изданию "Тюменская область сегодня" в прокуратуре региона.

В судебной практике существует несколько вариантов решения проблемы. В некоторых случаях суд присуждает возврат денежных средств, но в виде ежемесячного платежа из пенсии бывшего продавца. Это, конечно, минимальные суммы, которых порой не хватает даже не съем жилья.

Хуже, когда сделку признают недействительной без возврата денег покупателю, как было с нашумевшей историей российской эстрадной певицы Ларисы Долиной.

– Основная проблема заключается в том, что стандартные проверки, которые проводят риелторы, банки и даже нотариусы, часто оказываются недостаточными. Нотариус проверяет дееспособность продавца жилья по субъективным ощущениям, банк заинтересован в выдаче кредита, риелтор – в комиссии. Никто из них не проводит комплексную правовую проверку истории объекта, не анализирует цепочку сделок и не выявляет риски будущего оспаривания, – отметила тюменский юрист Наталья Буслаева.

На практике, полный список документов и действий перед покупкой включает следующие пункты: выписка из ЕГРН, проверка владельца на банкротство, информация о наличии родственников, нотариальная форма сделки, согласие супруга/супруги при наличии таковых, видеозапись разъяснений продавца о том, что он понимает условия и цену, справки из ПНД и НД, безналичный расчет (без наличных "на руки"), сервис безопасных расчетов (СБР), когда деньги хранятся на специальном счете, фиксация наличия альтернативного жилья или договоренностей о дальнейшем проживании, участие юриста, который объективно оценивает добровольность сделки и отсутствие давления, - сообщает Тюменская область сегодня.