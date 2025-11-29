Реабилитацию пациентов с эндопротезированием суставов проводят в "Градостроителе"

Жительница Тобольска после повторного эндопротезирования тазобедренного сустава приехала в тюменский лечебно-реабилитационный центр „Градостроитель“.

"После операции мне предложили пройти курс реабилитации „Градостроителе“. Я согласилась, потому что мне было больно ходить, появился отек в области сустава, хотелось быстрее, но правильно восстановиться." — поделилась женщина.

На стационарном этапе реабилитации в "Градостроителе" созданы уникальные условия для пациентов после эндопротезирования крупных суставов. Оборудованные специальной мебелью палаты облегчают перемещение пациентам на костылях. Программа реабилитации разрабатывается врачом индивидуально, с учётом физического статуса и общего состояния здоровья пациента.

Анна Багаутдинова, врач ФРМ рассказывает: "Для снятия болей и уменьшения отёчности сустава мы применяли магнито- и лазеротерапию. Эти процедуры значительно снижают боль, устраняют отёк и активизируют процессы регенерации тканей. Занятия лечебной физкультурой в малых группах помогают постепенно вернуть функциональные способности конечности. Использование электромагнитной стимуляции укрепляет мышцы нижних конечностей, а тренировки на антигравитационной беговой дорожке улучшают баланс и координацию, формируя правильный паттерн ходьбы".

Хорошее взаимодействие между хирургическими отделениями и реабилитационным центром "Градостроитель", а также грамотно составленный индивидуальный план реабилитации позволили тоболячке быстро вернуться к самостоятельной ходьбе и активно участвовать в повседневной жизни, - сообщает Наталья Колесник, пресс-секретарь ОЛРЦ "Градостроитель" (Тюменский МО).