Как меняются женщины в проекте "Проеображение"

Проект "Преображение" от общества многодетных мам "Юнона" в Тюмени помогает женщинам обрести уверенность в себе.

"Подарить женщине возможность стать красивее и увереннее – в этом цель проекта", – рассказала заместитель председателя ТРОО "Юнона" Анастасия Сметанина.

10 участниц прошли путь полного преображения: от чекапа организма до финальной фотосессии. Их ждали коррекция фигуры, массаж, маникюр и педикюр, чистка и лифтинг лица, перманентный макияж, работа стилистов и визажистов, - сообщает Тюменская область сегодня.

Наталия Фролова, потерявшая сына, решилась на кардинальные перемены: "Сын говорил, что нужно сменить прическу. Я почувствовала: необходима перезагрузка. Было волнительно, но все получилось здорово. Думаю, сын одобрил бы мой новый образ".

Ольга Патрушева, парикмахер по профессии, захотела отключиться от роли мастера: "Сижу и жду, чтобы потом увидеть себя в зеркале другой. Хочется шаг вперед сделать".

Разипа Жимбаева, ветеран СВО и мама двоих детей, сменила форму на деловой стиль: "Девочки-волшебницы открыли во мне особую красоту, раскрыли женственность".