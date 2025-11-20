Тюменский оркестр может выступить в "Мастерской "12" Никиты Михалкова"

Раз в месяц в течение пяти дней любой творческий коллектив из регионов России может выступать в "Мастерской "12" в самом центре Москвы, в том числе Тюменский филармонический оркестр, об этом на встрече с тюменскими журналистами рассказал художественный руководитель театра Никита Михалков.

"Раз в месяц на пять дней мы отдаем сцену региональному театру, любому, по их заявке. Это может быть не только театр — Омск предложил хор - пожалуйста. В Тюмени с замгубернатора Андреем Вадимовичем Пантелеевым говорили про симфонический оркестр — пожалуйста. Пять дней регион представляет то, что он хочет. Это не фестиваль, не оценка. В самом центре Москвы на улице Поварской в "Мастерской "12" Никиты Михалкова" любой театр, подавший заявку из регионов, может играть то, что он считает нужным сыграть. Это не мы выбираем, не мы отбираем, не мы советуем. Мы отдаем это вам. Абсолютно открыты двери для любой организации творческой — будь то хор, оркестр, театр, театр кукол — ради Бога. Пять дней у вас есть на то, чтобы "разграбить" город", - рассказал о возможностях для творческих коллективов Никита Михалков.

С 11 по 19 ноября в рамках направления "Ведущие театры" программы "Большие гастроли" на сценах Омского государственного музыкального театра, Тобольского драматического театра имени П.П. Ершова и Тюменского большого драматического театра прошли показы спектакля "12" в постановке Никиты Михалкова.