Об особенностях системы соцподдержки ветеранов труда рассказали тюменцам

В Тюменской области для ветеранов труда после достижения пенсионного возраста предусмотрен расширенный пакет льгот.

"В Тюменской области ветераны труда имеют право на компенсацию 50% расходов на оплату жилья и коммунальных услуг, полную компенсацию проезда в городском и пригородном транспорте, а также возмещение затрат на изготовление и ремонт зубных протезов. Компенсация оплаты ЖКУ также относится к региональным полномочиям. Большинство субъектов РФ устанавливают ее в размере 50% от фактически понесенных расходов на коммунальные услуги в пределах социальной нормы площади жилья. Расчет производится исходя из тарифов, действующих в конкретном регионе", - рассказал доцент Финансового университета при Правительстве РФ Дмитрий Морковкин.

Ключевой особенностью системы является то, что ежемесячные денежные выплаты устанавливаются исключительно на региональном уровне, что приводит к значительной разнице в объемах поддержки между субъектами. В то время как в Москве выплата может достигать 1328 рублей, в других регионах она не превышает 500-700 рублей.

Профессор кафедры логистики Финансового университета при Правительстве РФ, д.э.н. Надежда Капустина отмечает, что как показывает практика, ветераны труда сталкиваются с рядом проблем. Бюрократические процедуры оформления льгот зачастую требуют многократных визитов в различные инстанции. Недостаточная информированность граждан о полагающихся им льготах приводит к неполному использованию мер социальной поддержки".

Эксперты сходятся во мнении, что оптимизация системы, включая создание единого электронного портала и установление федеральных стандартов поддержки, могла бы упростить процедуры и снизить региональное неравенство, обеспечив большую справедливость для ветеранов труда по всей стране, - сообщает АиФ-Тюмень.