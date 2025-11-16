Стало известно, сколько готовы платить монтажникам в Тюменской области

В Тюменской области открыто 22 тыс. 764 вакансий. Востребованы монтажники. Об этом свидетельствует статистика департамента труда и занятости населения.
Организациям требуются 3 тыс. 490 монтажников технологических трубопроводов, им готовы платить до 108 тыс. 875 руб. в месяц. Смогут найти работу 920 монтажников (без указания профиля) и зарабатывать до 78 тыс. 235 руб.
Открыто 259 вакансий для электромонтажников по силовым сетям и электрооборудованию с заработком до 71 тыс. 714 руб. 172 вакансии - для специалистов по монтажу стальных и железобетонных конструкций (79 тыс. 500 руб.) и др.
Всего в списке 174 рабочих специальности и 204 профессии служащих.
За 10 месяцев 2025 года в службу занятости обратилось 38 тыс. 652 человек за содействием в поиске работы. 74,5% из них, то есть 28 тыс. 807 соискателей, были трудоустроены. В качестве безработных зарегистрировано 2 тыс. 329 человек, - сообщает Вслух.ру.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru