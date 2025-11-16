Тюменский садовод дала советы по уходу за комнатными цветами зимой

Какие особенности ухода за комнатными растениями существуют в осенне-зимний период, рассказала садовод Нина Щербакова.

Свет. В короткие световые дни растениям нужно максимум естественного освещения — размещайте их на подоконниках. При недостатке света используйте фитолампы или лампы дневного света: продолжительность освещения должна составлять 10–12 часов. Подсветка должна быть ежедневной, но ночью обязателен темный период.

Температура. Из-за отопления воздух в помещении становится суше и теплее, поэтому при проветривании убирайте растения с подоконника или защищайте от сквозняков. Оптимальная температура земляного кома — 18–20 °C: так корни хорошо впитывают воду.

Полив. Сократите частоту: в среднем до одного раза в неделю, а суккуленты и кактусы поливайте раз в месяц. Используйте отстоянную воду, которая на 2–3 °C теплее комнатной. Лучше поливать через нижний поддон: растение впитает столько влаги, сколько нужно. После полива на следующий день рыхлите верхний слой почвы для лучшей аэрации. Излишки воды из поддона сливайте, чтобы почва не закисала.

Влажность. Опрыскивайте растения вдвое чаще, чем летом. Если вид не любит опрыскиваний, поставьте горшок на поддон с керамзитом и водой. Для профилактики болезней раз в месяц поливайте слабым раствором марганцовки.

Подкормка. В период покоя вносите удобрения раз в месяц, но в половинной дозе. Сначала проведите основной полив, затем — с подкормкой, чтобы не повредить корневые волоски. Можно дополнять корневые подкормки листовыми, используя хелатные удобрения ("Цитовит", "Феровит").

Дополнительный уход:

• ежемесячно протирайте листья влажной губкой, чтобы пыль не мешала свету;

• раз в 14–20 дней "купайте" растения под теплой водой (горшок при этом накрывайте целлофаном);

• еженедельно проверяйте, нет ли вредителей.

Борьба с вредителями. Особую угрозу представляет паутинный клещ. При его появлении обработайте растение препаратами "Фитоверм" или "Матрин био". Хризантемы и розы особенно подвержены нападению клеща — для профилактики опрыскивайте их теми же средствами раз в 14 дней, - сообщает Тюменская область сегодня.