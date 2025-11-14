В Тюмени стартует Фестиваль трудовых династий 

Фестиваль трудовых династий проводят впервые по инициативе полпреда президента РФ в УФО Артема Жоги, участвуют в нем команды из всех субъектов Уральского федерального округа.
"Урал – промышленный каркас нашей Родины. Над его созданием долгие годы трудились тысячи талантливых, умелых и преданных своему делу специалистов. За это время в регионах УФО сформировались многочисленные династии. Мы решили провести фестиваль, чтобы поблагодарить семьи за верность профессии, передачу опыта и ценностей следующим поколениям".
Курганскую область представляют династии Шатуновых (Курганский машиностроительный завод) и Комаровых (Курганстальмост).
Свердловская область - династии Исаевых-Мишкиных (Филиал АО "РУСАЛ Урал" в Каменске-Уральском "Объединенная компания РУСАЛ Уральский алюминиевый завод") и Чачиных (Корпорация "ВСМПО-АВИСМА").
Челябинская область - династии Копыловых (Златоустовский машиностроительный завод) и Землянских (Челябинский тракторный завод-Уралтрак).
Тюменская область представлена династиями Мартюшовых (Тюменские моторостроители) и Кетовых (Заводоуковский машиностроительный завод).
Югра - династии Рудольф ("Славнефть-Мегионгаз") и Трениных ("Газпром трансгаз Сургут").
Ямал - династии Тарасовых ("Газпром добыча Уренгой") и Озимук ("Газпромнефть-Ноябрьск Нефтегаз").
Победителей определят в 6 номинациях: "Преемственность поколений", "Профессиональная мудрость", "Династия-легенда", "Энергия поколений", "Золотой фонд" и "Кузница кадров".
Также на фестивале участников ждут мастер-классы, профориентационная программа от образовательных организаций Тюменской области, "Разговоры о важном" и многое другое.
