Никите Михалкову показали Тобольск

Тобольск встречает "Большие гастроли" "Мастерской "12" народного артиста России, режиссёра Никиты Михалкова. 15 и 16 ноября на сцене Тобольского драматического театра имени Ершова тоболяки и гости города смогут увидеть уникальные театральные постановки прославленного коллектива. Накануне Михалков в компании губернатора Моора и главы города Вагина прогулялся по местным достопримечательностям.

Губернатор Александр Моор:

С радостью поприветствовал на сибирской земле выдающегося актера, режиссера и общественного деятеля Никиту Сергеевича Михалкова. Вместе осмотрели главные достопримечательности Тобольска – древней столицы Сибирской губернии, которая хранит память веков и никого не оставляет равнодушным. Жители региона любят творчество Никиты Сергеевича, которое проникает в самое сердце зрителя. Темы, которые он поднимает, всегда волнуют людей. Его мастерство – в умении говорить о самом главном простым и понятным языком. Отвечая на самые сложные вызовы времени, Никита Сергеевич всегда остается самим собой – искренним патриотом России. Уверен, что Тобольск и Тюмень, встречи с тоболяками и тюменцами оставят яркий след в душе нашего гостя.

Глава города Петр Вагин:

Для нас большая честь встретить на тобольской земле выдающегося деятеля культуры, народного артиста России, режиссёра Никиту Сергеевича Михалкова. От себя лично и от имени всех жителей города тепло приветствую дорогого гостя! Тобольск, с его богатой историей и глубокими культурными традициями, всегда открыт для ярких творческих событий.

Гастроли "Мастерской "12" организованы ФГБУК "РОсконцерт" в рамках Всероссийского гастрольно-концертного плана Минкультуры РФ. Проект "Большие гастроли", стартовавший в 2014 году, направлен на расширение творческого взаимодействия театров со зрителями по всей стране.

Программа "Мы – Россия" (с 2020 года) поддерживает гастроли национальных коллективов, помогая сохранять и популяризировать культурное наследие. В 2022 году в план были включены коллективы из ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей, а в 2024 году гастроли охватили 88 регионов России, где зрители увидели 1921 спектакль и 606 концертов.

Гастроли в Тюменской области проходят при поддержке "Сибура".