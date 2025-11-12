Тюменские студенты могут поехать в 8 бесплатных экскурсий

Для молодых людей до 35 лет организуют 8 бесплатных экскурсий: 4 по Тюмени, 2 в Тобольск, 2 в Ялуторовск. Проект "Welcome Сибирь" позволит студентам, в том числе иностранным лучше узнать регион. Он призван популяризировать молодёжный туризм в Тюмени и Тюменской области.

"Проект презентует молодежи красоту и особенности Тюменской области в едином пространстве развития внутреннего туризма. Кроме того, он выполняет адаптационную функцию, так как многие студенты Тюмени являются иногородними", -сообщил директор департамента молодежной политики Тюменской области Артем Дяченко.

Организаторы предоставляют экскурсионное обслуживание, одноразовое питание, трансфер и билеты в музеи. 16 ноября состоится экскурсия в Тобольск, 30 ноября пройдет автобусная экскурсия по Тюмени.

Автор проекта Алина Теплякова:

В декабре мы планируем еще одну бесплатную выездную экскурсию в Тобольск. Так мы формируем у ребят образ Тюменской области и чувство сопричастности с нашим регионом. Наша концепция стала победителем Всероссийского конкурса молодежных проектов в 2025 году.

Проект реализует Региональное отделение программы Росмолодежи “Больше, чем путешествие”, студенческое объединение “Welcome-центр ТюмГУ” при поддержке Росмолодёжь.Гранты.

Записаться на экскурсию можно в группе в ВКонтакте.