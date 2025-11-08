Тюменские агрономы посоветовали, что делать с сидератами

15:33 08 ноября 2025
О преимуществах и недостатках рассказывают агрономы филиала ФГБУ "Россельхозцентр" по Тюменской области. Основной плюс запахивания сидератов, это обогащение почвы органическими веществами и микроэлементами. Корни, оставшиеся в земле, улучшают ее структуру, делают более воздухопроницаемой и рыхлой. Перекопка особенно рекомендуется для тяжелых глинистых почв, так как способствует их дренированию.

Если вы решили оставить сидераты до весны без перекопки, то и тут есть свои преимущества. Зеленая масса, оставшаяся на поверхности, служит естественным укрытием для почвы, защищая ее от выветривания и эрозии. А также снег, задерживаясь на сидератах, обеспечивает дополнительное увлажнение почвы весной. Медленное разложение сидератов в течение зимы и весны обеспечивает постепенное поступление питательных веществ в почву.

Один из недостатков такого способа, весной почва будет требовать дополнительной подготовки, так как полное разложение сидератов произойдет позже.

Если ваша цель быстрое обогащение органикой и питательными веществами, тогда предпочтительное перекопка сидератов. Думаете постепенно улучшать структуру почвы, тогда оставляем сидераты без перекопки до весны, - сообщает КП-Тюмень.

