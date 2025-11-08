Как защитить обувь от соли и реагентов, рассказала эксперт

О проверенных способах защиты обуви в зимний период рассказала опытная домохозяйка Светлана Киселева.

Дорожные смеси содержат не только обычную соль, но и химические реагенты, которые быстро разъедают кожу, замшу и искусственные материалы. Они вытягивают влагу, делают поверхность жесткой, вызывают трещины и оставляют белесые следы, которые со временем проникают глубже. Проще говоря, это тихий враг, который действует медленно, но уверенно.

– Профилактика: лучшее лечение, – отмечает тюменка и дает ряд рекомендаций.

• Пропитка водоотталкивающим средством. Перед выходом в снег обувь стоит обработать защитным спреем. На коже он создает тонкую пленку, которая отталкивает влагу и препятствует проникновению соли. Для замши и нубука выпускают специальные аэрозоли, которые не утяжеляют материал.

• Регулярность обработки. Одна обработка на всю зиму не работает. Оптимально обновлять защиту каждые 5–7 выходов на улицу или после сильной слякоти.

• Выбор правильной стельки и сушилки. Влага внутри пары тоже ускоряет разрушение материала, поэтому обувь должна просыхать равномерно. Электросушилка с мягким нагревом снижает риск деформации и появления запаха.

Как очистить обувь от солевых разводов

Если белые пятна уже появились, важно убрать их вовремя, чтобы они не успели въесться:

• Кожаная обувь. Развести теплую воду и немного уксуса (соотношение 2:1). Смочить мягкую тряпку, аккуратно протереть пятна, дать поверхности полностью высохнуть. Затем нанеси питательный крем для восстановления эластичности.

• Замша и нубук. Сначала пройтись сухой щеткой, чтобы убрать налет. Для более стойких следов использовать специальный ластик или пену-очиститель. После обработки замшу нужно "поднять" щеткой, чтобы она выглядела живой.

• Искусственные материалы. Здесь все проще. Теплая вода, мягкое мыло и аккуратная протирка – этого достаточно. Но даже синтетике приятно немного защиты, поэтому водоотталкивающий спрей не будет лишним, - сообщает Мегатюмень.