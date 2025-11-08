До 116,4 тыс. рублей могут вырасти средние зарплаты в Тюменской области

В ближайшие три года в Тюменской области прогнозируют рост зарплат. Это учитывалось при планировании бюджета региона. Подразумевается среднемесячная номинальная начисленная заработная плата одного работника.

При базовом варианте в 2026 году она составит 101,1 тыс. рублей, в 2027-м - 108,8 тыс., в 2028 - 116,4 тыс.

При консервативном варианте (когда предполагаются более низкие доходы и более высокие расходы) плановые показатели чуть ниже. В ближайшие три года - 100,8 тыс., 107,1 тыс. и 113,8 тыс. руб. соответственно, - сообщает Вслух.ру.