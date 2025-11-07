Второй день подряд поликлиники Тюмени принимают пациентов с травмами до 23:00

В Тюмени до до 23:00 в четверг продлили прием врачей-травматологов, хирургов и рентгенологических кабинетов, пациентов готовы принять семь поликлиник и ОБ-19, с их адресами можно ознакомиться в правительственных тг-каналах. Второй день пожряд медики рабоают в городе допоздна, причиной тому - неблагоприятные погодные условия.

"Вы можете обратиться в данные филиалы без предварительной записи в случае травмирования вне зависимости от наличия прикрепления к данной медицинской организации. Специалисты проведут врачебный осмотр, диагностику и дадут рекомендации", - подчеркнули в департаменте здравоохранения Тюменской области