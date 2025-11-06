Поликлиники Тюмени до ночи готовы принимать пациентов с травмами

Департамент здравоохранения Тюменской области сообщает, что в связи с погодными условиями в Тюмени сегодня до 23:00 продлен прием врачей-травматологов и рентгенологических кабинетов в поликлиниках города.

В частности, по такому графику сегодня работают поликлиника №3 (ул. Садовая, 135а), поликлиника №5 (ул. Вьюжная 6а), поликлиника №8 (ул. Ватутина , 10б), поликлиника №12 (ул. Пермякова, 76к5) и поликлиника №17 (ул. Монтажников, 41к1)

"Вы можете обратиться в данные филиалы без предварительной записи в случае травмирования вне зависимости от наличия прикрепления к данной медицинской организации. Специалисты проведут врачебный осмотр, диагностику и дадут рекомендации", - подчеркнули в департаменте здравоохранения Тюменской области.