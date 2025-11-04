Почему лагеря для взрослых становятся популярными

В России наблюдается тренд на лагеря для взрослых, по аналогии с детскими. По мнению доцента Финансового университета при Правительстве РФ Дмитрия Морковкина, феномен лагерей для взрослых - закономерное развитие туристической индустрии. Российские туристы все чаще обращаются к форматам отдыха, сочетающим элементы ностальгии по детским переживаниям с возможностью социализации.
"Растущий интерес к таким программам обусловлен стремлением отвлечься от повседневных обязанностей, желанием вернуться к более простым формам досуга и потребностью в формировании новых социальных связей вне привычного профессионального окружения", - поясняет эксперт.
Профессор кафедры экономической безопасности и управления рисками Финансового университета при Правительстве РФ, доктор экономических наук Надежда Капустина, отмечает, что такое направление находится на стадии активного становления, появляются разные форматы отдыха в таких лагерях — от спортивно-оздоровительных программ до творческих резиденций и образовательных интенсивов, - сообщает Мегатюмень.
Она добавляет, что перспективы развития этого сегмента представляются весьма оптимистичными. Современные тенденции в сфере досуга и туризма говорят о растущем спросе на персонализированные, иммерсивные форматы отдыха, которые позволяют участникам не только восстановить физические и эмоциональные ресурсы, но и приобрести новые навыки, расширить кругозор и установить значимые межличностные контакты.
