В Тюмени жители 11 многоквартирников несколько часов провели без горячей воды и отопления

Инцидент на теплотрассе у дома №51 на улице Малыгина в Тюмени произошел 4 ноября в 9:20в результате этого горячее водоснабжение и отопление былы отключены в 11 многоквартирных домах на улицах Малыгина, Салтыкова-Щедрина и Седова.
"Работы по восстановлению проводили специалисты УСТЭКа, благодаря их оперативным действиям подача тепла и горячей воды была полностью восстановлена уже в 16:30. Жители домов могут уточнить информацию в управляющих компаниях", - сообщили в администрации города.
