В Тюменской областной научной библиотеке имени Д. И. Менделеева наградили победителей IV регионального детского конкурса "Твоя Тюмения"

Лучшие произведения участников IV регионального детского конкурса "Твоя Тюмения" вошли в специальный литературный сборник. Конкурс проводится уже четвертый год, и его организаторы постоянно совершенствуют формат, обновляя номинации. В 2025 году, приуроченном к Году героев и 80-летию Победы, появилась новая категория – "Наследие героев", где участники могли представить поэтические и прозаические работы о героях как Великой Отечественной войны, так и наших современниках.

В этом сезоне в конкурсе приняли участие 687 ребят из разных округов области. До финала прошли 392 работы, а на сцену за дипломами поднялись 42 автора.

В интервью изданию "Тюменская область сегодня" заместитель директора библиотеки Марина Егорова отметила, что команда каждый год стремится сделать конкурс уникальным, корректируя список номинаций. Член жюри, педагог дополнительного образования Анастасия Гололобова, подчеркнула: для художника важно не просто изобразить сцену из произведения, но и проникнуть в его суть, выработать собственное видение и неповторимый стиль. Поэт, член Союза писателей России Екатерина Володина обратила внимание на особенно высокий уровень работ в этом году – порой разница между первым, вторым и третьим местом составляла всего один балл.

На церемонии награждения присутствовали представители департамента культуры, писатели, художники, а также ветеран специальной военной операции Валентин Кучеренко, который поделился, что работы участников произвели на него глубокое впечатление.

Мария Тренина из Тобольска стала одной из победительниц в номинации "Сказка". Ее история родилась в рамках совместного проекта с тобольской писательницей Зулей Стадник: юные авторы создавали сказки для сборника Аптекарского сада. Мария решила развить придуманный сюжет – и в итоге одержала победу.

Среди награжденных – Дарья Артюх из Голышманово, занявшая второе место в номинации "Поэзия". В своем произведении она рассказала о школьных друзьях, родственниках и родном крае. Девушка участвует в конкурсе второй год и приехала на церемонию вместе с мамой, которая поддерживает ее во всех творческих начинаниях.

Анна Кривых представила на суд жюри подкаст, посвященный памяти ее прадеда – участника Великой Отечественной войны Ефима Игнатьевича Кривых. В работе она прочитала письмо, словно адресованное прямо на поле боя, сопроводив его собственной музыкальной композицией. Семья восстанавливала историю героя по архивным документам и воспоминаниям, а сама Анна отметила, что тема крайне важна: прадеды защищали страну, чтобы новое поколение жило в мире и счастье, - сообщает Тюменская область сегодня.