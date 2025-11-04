Тюменский актер рассказал о сложностях работы за кадром

Тюменский актер Нерсес Броян без профессионального актерского образования, но с огромным желанием, сумел пройти путь от массовки до одной из заметных ролей в новом военном сериале "Завтра наступит", основанном на реальных событиях.

Он поделился своими переживаниями и наблюдениями о том, каково это – играть человека, живущего на грани жизни и смерти.

– Самое сложное в кино – соответствовать своему персонажу. Нужно полностью влиться в него, понять, как он чувствует, думает, реагирует. Прожить боль героя. Это не просто текст и эмоции – это внутренняя перестройка, признается Нерсес.

Путь актера в кино начался неожиданно: сначала – массовка в фильме "Панчер", затем более серьезная работа в картине "Юрка", вышедшей на большие экраны в 2024 году. Сегодня он снова перед камерой – в сериале: "Мой герой – Тимофей. На передовой его спасает девушка по прозвищу Ромашка. Между ними возникает сильная симпатия, но судьба распоряжается жестоко – Ромашка погибает у него на глазах. Это был момент, где я должен был показать всю боль утраты. Я не сталкивался с таким в жизни, но терял друзей, одноклассников – и эта память помогла мне прожить сцену правдиво".

Съемки, по словам актера, проходят в сложных условиях. Часто приходится делать выбор между основной работой и съемочным процессом, попадать в кадры, где нужно буквально "валяться в грязи", но ради реализма Нерсес готов на все.

Особую атмосферу создают люди, участвующие в проекте – среди них есть военные, побывавшие в реальных боевых действиях в зоне СВО. Их опыт помогает воссоздать достоверную картину происходящего: "Я часто советуюсь со своим другом, у которого боевой опыт. Спрашиваю, как точнее передать атмосферу, поведение людей в таких ситуациях. Ведь важно показать не украшенную версию, а правду – чтобы зритель почувствовал, что все это реально", -сообщает Мегатюмень.