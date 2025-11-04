Мобильные комплексы фотовидеофиксации в Тюмени зафиксировали более 500 нарушений

За 1,5 месяца 537 нарушений на 1,5 млн рублей зафиксировали мобильные комплексы фотовидеофиксации в Тюмени. 1 млн 200 тыс. рублей должны заплатить юридические лица, около 350 тыс. - физические лица, - рассказал начальник отдела поддержки видеосистем комитета по информатизации Тюмени Александр Гашев на форуме "Инфотех".

"Автомобиль в реальном времени фиксирует отсутствие дорожной разметки, нарушение

состояния бордюрного камня, состояние опор освещения, грязные дорожные знаки, а также граффити на стенах, заборах, билбордах. Камера позволяет это все зафиксировать и передать в административную практику с целью вынесения постановлений. Из опыта скажу, что пробовал пройти по маршруту и своими глазами все посмотреть, оказалось, что многое уходит из фокуса. Акцентируешься на каком-то одном объекте, другое нарушение уже не видишь. Компьютер же целиком фокусируется на всей картинке, что позволяет избежать подобных недочетов", - пояснил он.

Существуют и стационарные комплексы, которые позволяют содержать дороги в чистом состоянии. Они могут зафиксировать, например, нахождение грузового транспорта с открытым кузовом без защитного покрытия. "Комплекс уже зарекомендовал себя, хорошо показывает в работе", - сообщает Тюменская линия.