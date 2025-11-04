Резиденция Деда Мороза откроется в Ялуторовске

25-29 декабря и 6-7 января 2026 года в Ялуторовском остроге откроется резиденция Деда Мороза. Заявки на общение с главным зимним персонажем уже принимают.
"Резиденция Дедушки Мороза - место, где сбываются мечты и происходят настоящие чудеса. Каждый гость Острога сможет окунуться в волшебный мир сказки: пообщаться с настоящим Дедушкой и очаровательной Снегурочкой, сделать фото на память в новогоднем интерьере и зарядиться праздничным настроением", - рассказали организаторы.
Запись доступна по телефону: +7 (34535) 2-05-95, - уточняет Тюменская линия.
0+
