В тюменском селе появился новый фельдшерско-акушерский пункт

Новый фельдшерско-акушерский пункт открылся в селе Евсино Голышмановского муниципального округа. ФАП стал настоящим центром современной медицины для местных жителей, обеспечивая доступ к качественной медицинской помощи.

Для 228 жителей села, среди которых 36 детей, ФАП в Евсино — это не просто медицинское учреждение, а надежный помощник в заботе о здоровье. В фельдшерском пункте, построенном в рамках программы модернизации здравоохранения в рамках национального проекта "Продолжительная и активная жизнь", сельские жители смогут получить качественную медицинскую помощь: от лечения и ухода до акушерской помощи, вакцинации и предрейсовых осмотров. Здесь также можно и приобрести лекарства.

Каждый день заведующая ФАПом, акушерка Ирина Гоняева, принимает до 11 пациентов.подход и уделяя особое внимание самым маленьким жителям села.

"Для нас, сотрудников ФАПа каждый день — это возможность помочь нашим односельчанам, - рассказывает она. - Мы очень рады, что благодаря поддержке национального проекта "Продолжительная и активная жизнь" наше село получило такой современный и хорошо оснащенный пункт. Видеть, как дети растут здоровыми, а взрослые получают необходимую помощь — это лучшая награда за нашу работу".

Современный ФАП в Евсино — пример успешной реализации программы модернизации первичного звена здравоохранения, направленной на то, чтобы качественная медицинская помощь была доступна каждому, независимо от места проживания, - уточнила Людмила Гринфельд, пресс-секретарь Областной больницы №11 (п.г.т.Голышманово).