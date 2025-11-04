Уроки о семейных традициях разных народов проводят в тюменской школе № 9

В тюменской школе № 9 в рамках проекта "Мой новый друг" проходят уроки о семейных традициях разных народов. Проект помогает адаптироваться школьникам-мигрантам: ребята рассказывают одноклассникам об обычаях своих семей (армянских, цыганских, узбекских, русских и др.).

В 4 "Г" дети готовят доклады о своих семьях. Например, Амина Васильева поделилась цыганскими традициями: совместными танцами и праздником Джурджевдан (6 мая). Ее одноклассник Арман Чилингарян отметил, что, несмотря на различия, многие семьи похожи – например, и армяне, и цыгане любят танцы.

В классе учатся представители восьми национальностей. Учителя проходят спецподготовку для работы с детьми иностранных граждан.

Проект включает воспитательные уроки "Семейные традиции" (знакомство с культурой народов России), дополнительные занятия по русскому языку.

В 2023 году школа обратилась за помощью в Тюменское региональное отделение Ассамблеи народов России. В интервью изданию "Тюменская область сегодня" автор проекта Ираида Маслова поясняет: главная сложность для детей-мигрантов – недостаточный уровень русского языка, но есть и другие проблемы (социальные, бытовые, психолого-педагогические). Проект помогает ребятам адаптироваться в течение учебного года.

Инициативу поддержал председатель регионального отделения Ассамблеи Евгений Воробьев. Он подчеркивает: важно строить братские отношения между народами, а не просто проявлять толерантность. На уроках дети выделяют общие для всех семей ценности: любовь, заботу, уважение и поддержку.

Сейчас проект работает в школах № 9 и 69, а также в центре "Этнос". Ребята узнают:

• о национальных праздниках;

• о значении пословиц и поговорок;

• об играх разных народов;

• о знаковых общероссийских датах (День космонавтики, День русского языка и др.), - сообщает Тюменская область сегодня.