В Увате обновили парк спецтехники

Коммунальное предприятие Уватского округа пополнилось спецтехникой для круглогодичного использования.

- На последней неделе октября передали Туртасскому коммунальному предприятию два трактора марки Беларусь 82.1. Это позволит повысить эффективность работы служб ЖКХ в сезонных условиях и укрепить материально-техническую базу предприятия, - пояснил глава Уватского округа Вячеслав Елизаров.

Всего на территории округа проверено 259 объектов, включая учреждения социальной сферы, объекты ЖКХ и жилищный фонд. 32 потребителя тепловой энергии, теплоснабжающие и теплосетевые организации Уватского округа получили паспорта готовности к отопительному периоду по результатам проведенных проверок, - сообщает пресс-служба администрации Уватского муниципального округа.

- Задача на ближайшее время — обеспечить стопроцентную готовность систем к подаче тепла и максимально сократить риски в период пиковых нагрузок, - говорит директор муниципального предприятия "Туртасское КП" Андрей Быков.